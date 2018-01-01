9.51972, Винни Пух и день забот
Винни Пух и день забот (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
У ослика Иа день рождения, о котором все забыли. Но друзья есть и они собираются дарить подарки…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время19 мин / 00:19
8.8 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ФХРежиссёр
Фёдор
Хитрук
- ГСРежиссёр
Геннадий
Сокольский
- ВОАктёр
Владимир
Осенев
- Актёр
Евгений
Леонов
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- БЗСценарист
Борис
Заходер
- ФХСценарист
Фёдор
Хитрук
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ЭНХудожник
Эдуард
Назаров
- ВЗХудожник
Владимир
Зуйков
- ИГМонтажёр
Изабелла
Герасимова
- МДОператор
Михаил
Друян
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг