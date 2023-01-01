Биография

Геннадий Сокольский — иллюстратор, сценарист и талантливый режиссер-мультипликатор. Работал над советскими мультфильмами, вошедшими в золотой фонд русской мультипликации. Геннадий Михайлович родился в Москве в 1937 году. В 1961 году окончил специальные курсы мультипликаторов на знаменитой студии «Союзмультфильм». Сокольский был взят в штат киностудии и в течение многих лет являлся одним из ведущих советских мультипликаторов. Сначала он работал с Федором Хитруком, а с 1969 года стал снимать уже самостоятельно. Именно с Хитруком они сняли уже ставшую легендарной трилогию о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях. Геннадий Сокольский изначально разработал идею и снял короткометражный мультфильм «Ну, погоди!». Он стал настолько популярным, что было принято решение снимать мультсериал о приключениях волка и зайца. Фильмы Геннадия Сокольского: «Умка ищет друга», «Мышонок Пик», «Быль-небылица», «Дед Мороз и лето» и многие другие. Режиссер много работал над мультипликационным журналом «Веселая карусель». Совместно с Кенджи Йошида Сокольский снял «Приключения пингвиненка Лоло». В 90-е годы Геннадий Михайлович работал над книжной иллюстрацией и преподавал в Литве анимацию.