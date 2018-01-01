Серебряное копытце (фильм, 1977) смотреть онлайн

Сказка про то, как старик Кокованя взял к себе девочку-сиротку, и вместе в лесу они увидели необыкновенного козлика. - Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем – там и появится дорогой камень. Раз топнет – один камень, два топнет – два камня, а где ножкой бить станет – там груда дорогих камней.



