Серебряное копытце
Серебряное копытце

Серебряное копытце (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Серебряное копытце
Мультфильм9 мин0+

О фильме

Сказка про то, как старик Кокованя взял к себе девочку-сиротку, и вместе в лесу они увидели необыкновенного козлика. - Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем – там и появится дорогой камень. Раз топнет – один камень, два топнет – два камня, а где ножкой бить станет – там груда дорогих камней.

Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг