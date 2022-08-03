Робинзон и самолет (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
8.11982, Робинзон и самолет
Мультфильм, Семейный8 мин12+
О фильме
Мультфильм в образной форме повествует о человеческом страхе перед переменами. Робинзон страдает от одиночества на необитаемом острове и мечтает вернуться к людям. Но, когда герой видит самолет, он не спешит звать на помощь, так как привык отшельничать, и возвращение в социум его пугает.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
6.7 КиноПоиск