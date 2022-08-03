Мультфильм в образной форме повествует о человеческом страхе перед переменами. Робинзон страдает от одиночества на необитаемом острове и мечтает вернуться к людям. Но, когда герой видит самолет, он не спешит звать на помощь, так как привык отшельничать, и возвращение в социум его пугает.

