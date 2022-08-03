Робинзон и самолет
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Робинзон и самолет

Робинзон и самолет (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.11982, Робинзон и самолет
Мультфильм, Семейный8 мин12+

О фильме

Мультфильм в образной форме повествует о человеческом страхе перед переменами. Робинзон страдает от одиночества на необитаемом острове и мечтает вернуться к людям. Но, когда герой видит самолет, он не спешит звать на помощь, так как привык отшельничать, и возвращение в социум его пугает.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

6.7 КиноПоиск