Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3 (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
9.61987, Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3
Мультфильм, Советские мультфильмы28 мин6+
О фильме
О занимательных приключениях пингвиненка Лоло, о природе и животном мире Антарктиды. Часть 3
СтранаСССР, Япония
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ГСРежиссёр
Геннадий
Сокольский
- КЁРежиссёр
Кэндзи
Ёсида
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Евгений
Леонов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актриса
Елена
Санаева
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ВБАктёр
Вячеслав
Богачёв
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- ССАктриса
Светлана
Степченко
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ТНПродюсер
Такэо
Нисигути
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- АЧОператор
Александр
Чеховский