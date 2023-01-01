Биография

Николай Граббе — актер кино, мастер дубляжа. В период с 1950 по 1970 годы входил в число наиболее востребованных артистов и регулярно появлялся в новых советских фильмах. Будущий артист родился в Москве в 1920 году. Получив школьный аттестат, поступил во ВГИК. В 1943 г. юноша стал дипломированным актером. Его приняли на киностудию «Союздетфильм». Дебютом Николая Граббе в кино стала картина «Мы с Урала», в которой он сыграл Павку Дроздова. В последующие годы он перевоплощался на экране в сварщиков, начальников, врачей, сотрудников правоохранительных органов, военных и даже уголовников. Среди фильмов Николая Граббе наиболее запоминающимися стали ленты «Пограничная тишина», «За витриной универмага», «Ошибка резидента», «Большая перемена», «Афоня», «Адъютант его превосходительства», «Калина красная», «Возвращение резидента». За свою карьеру в кинематографе актер принял участие более чем в 370 проектах. Он не только исполнял роли в отечественных кинолентах, но и озвучил большое количество персонажей зарубежных картин. Кроме того, голосом артиста говорят герои мультфильмов.