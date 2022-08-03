Слоненок и письмо (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
9.31983, Слоненок и письмо
Мультфильм, Советские мультфильмы8 мин0+
О фильме
По мотивам сказки К. Ушинского и русских народных сказок о том, как смышленый солдат проучил вздорного, капризного старика, требовавшего, чтобы ему перед сном рассказывали небылицы.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВАРежиссёр
Владимир
Арбеков
- КРАктриса
Клара
Румянова
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ВЛСценарист
Виктор
Лунин
- НЛПродюсер
Нинель
Липницкая
- ПКХудожник
Пётр
Коробаев
- ИЗХудожница
Инна
Заруба
- ЕГХудожница
Елена
Гололобова
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- БКОператор
Борис
Котов
- ВККомпозитор
Владислав
Казенин