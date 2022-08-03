Слоненок и письмо (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Слоненок и письмо
Слоненок и письмо

Слоненок и письмо

По мотивам сказки К. Ушинского и русских народных сказок о том, как смышленый солдат проучил вздорного, капризного старика, требовавшего, чтобы ему перед сном рассказывали небылицы.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb