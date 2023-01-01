Биография

Рогволд Суховерко – советский и российский актер, родился на территории Татарской АССР в первый год войны. Профессиональный актер дубляжа. Удостоен звания заслуженного артиста России. Рогволд родился в Чистополе. Свое необычное имя получил в честь полоцкого князя. В 1947 году семья переехала в северную столицу. Юноша осваивал азы актерской профессии в знаменитой студии при МХАТе. Вместе с ним на курсе учились А. Мягков и В. Меньшов. С 1965 года выступал на сцене «Современника». Актер обладал красивым запоминающимся тембром. Он озвучил огромное количество персонажей в отечественных и зарубежных фильмах, мультфильмах и компьютерных играх. Радиослушатели запомнили актера по нескольким поэтическим передачам. Актер прожил счастливую жизнь с единственной супругой. Дети Суховерко – Антон и Александра – выбрали профессию экономиста. На большом экране впервые появился в 26-летнем возрасте. Дебютным фильмом Суховерко стала картина «Они живут рядом». В кино актер появлялся редко. Несколько ролей Рогволд Суховерко сыграл в новом веке в кинолентах «Троя», «Город грехов» и в «Лесной царевне». В последние годы жизни актер много болел и даже лишился своего прекрасного голоса. Но он продолжал творческий путь, играя роли без слов.