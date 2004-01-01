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Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса

Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse
Боевики, Триллеры95 мин18+
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Сюжет

В округе продолжаются убийства: таинственные монахи, обладающие сверхъестественной силой, убивают случайных встречных и исчезают бесследно. При помощи Мари, специалистки по истории религий, Ниман и Реда пытаются найти ответы на все вопросы…

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса»

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