Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse
Боевики, Триллеры95 мин18+
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Сюжет
В округе продолжаются убийства: таинственные монахи, обладающие сверхъестественной силой, убивают случайных встречных и исчезают бесследно. При помощи Мари, специалистки по истории религий, Ниман и Реда пытаются найти ответы на все вопросы…
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Даан
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- КНАктриса
Камилль
Натта
- ДХАктёр
Джонни
Халлидей
- ГЛАктриса
Габриель
Лазюр
- ОЛАктёр
Огустен
Легран
- СРАктёр
Серж
Рябукин
- АПАктёр
Андре
Пенверн
- ФРАктёр
Франсис
Рено
- Сценарист
Люк
Бессон
- ЖГСценарист
Жан-Кристоф
Гранже
- Продюсер
Люк
Бессон
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АМХудожник
Алексис
МакКензи Майн
- ШХудожница
Шаттун
- КТКомпозитор
Колин
Таунз