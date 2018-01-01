Биография

Бенуа Мажимель — французский актер. Лауреат трех премий «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», обладатель серебряной премии Каннского кинофестиваля. Родился в Париже 11 мая 1974 года. В детстве Бенуа мечтал стать пожарным, но в подростковом возрасте его привлекла перспектива стать актером. На первое свое прослушивание он попал в 13 лет, случайно увидев газетное объявление. После успешных проб он сразу получил главную роль. Уже через три года молодой актер бросил школу, чтобы полностью посвятить себя любимому делу. На больших экранах Бенуа Мажимель дебютировал, исполнив главную роль в картине «Жизнь — это долгая спокойная река» 1988 года. Через год он также появился на переднем плане в фильме «Папа ушел, мама тоже», затем последовала череда ролей второго плана в малоизвестных проектах. Первую широкую известность молодому актеру принесла картина «Воры» 1996 года. На рубеже 90-х и 2000-х он сыграл в двух знаковых проектах — «Король танцует», а также «От Матфея». В 2001 году вышел рейтинговый фильм «Пианистка» с участием Бенуа. Также зрителям запомнились роли актера в проектах «Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса», «Маленькие секреты большой компании», «Странные сады», «Рецепт любви» и «После меня».