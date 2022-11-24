5.42022, Incroyable mais vrai
Фэнтези, Фантастика68 мин18+
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Невероятно, но факт (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Эксцентричная комедия о путешествиях во времени от режиссера «Оленьей кожи» и «Неправильных копов» Квентина Дюпьё. Мари и Алан, ничем не примечательная пара, снимают дом. Риэлтор Франк знакомит их с интерьером, но подчеркивает, что самое интересное в нем находится в подвале. Там новых жильцов ждет люк, спустившись в который, они не только чудесным образом оказываются на верхнем этаже, но, по утверждению Франка, становятся на три дня моложе. Как главные герои воспользуются неожиданным открытием, узнаете из фильма 2022 года «Невероятно, но факт», посмотрев его онлайн на Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КДРежиссёр
Кантен
Дюпьё
- Актёр
Ален
Шаба
- Актриса
Леа
Дрюкер
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- СПАктёр
Стефан
Пезера
- МОАктриса
Мари-Кристин
Орри
- РААктриса
Роксана
Арналь
- ЛЛАктриса
Лена
Лапре
- ГБАктёр
Грегуар
Бонне
- ХУАктёр
Хиро
Утияма
- КДСценарист
Кантен
Дюпьё
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ОППродюсер
Оливье
Пер
- ОААктёр дубляжа
Олег
Абдуназаров
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье
- КДМонтажёр
Кантен
Дюпьё
- КДОператор
Кантен
Дюпьё