Невероятно, но факт
Wink
Фильмы
Невероятно, но факт
5.42022, Incroyable mais vrai
Фэнтези, Фантастика68 мин18+

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Невероятно, но факт (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Эксцентричная комедия о путешествиях во времени от режиссера «Оленьей кожи» и «Неправильных копов» Квентина Дюпьё. Мари и Алан, ничем не примечательная пара, снимают дом. Риэлтор Франк знакомит их с интерьером, но подчеркивает, что самое интересное в нем находится в подвале. Там новых жильцов ждет люк, спустившись в который, они не только чудесным образом оказываются на верхнем этаже, но, по утверждению Франка, становятся на три дня моложе. Как главные герои воспользуются неожиданным открытием, узнаете из фильма 2022 года «Невероятно, но факт», посмотрев его онлайн на Wink.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятно, но факт»