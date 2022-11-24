Эксцентричная комедия о путешествиях во времени от режиссера «Оленьей кожи» и «Неправильных копов» Квентина Дюпьё. Мари и Алан, ничем не примечательная пара, снимают дом. Риэлтор Франк знакомит их с интерьером, но подчеркивает, что самое интересное в нем находится в подвале. Там новых жильцов ждет люк, спустившись в который, они не только чудесным образом оказываются на верхнем этаже, но, по утверждению Франка, становятся на три дня моложе. Как главные герои воспользуются неожиданным открытием, узнаете из фильма 2022 года «Невероятно, но факт», посмотрев его онлайн на Wink.

