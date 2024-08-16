Рецепт любви (фильм, 2023) смотреть онлайн

Учимся романтично готовить и красиво любить вместе с Жюльет Бинош во французской мелодраме — смотреть фильм «Рецепт любви» можно в высоком качестве на Wink. В 2023 году на Каннском фестивале Чан Ань Хунг получил за этот фильм приз как лучший режиссер.



Кулинария — это тоже искусство, и дуэт талантливых поваров Эжени и Додена это доказывает. Ведь создавать такие изящные и вкусные блюда, которые вызывают восторг даже у шеф-поваров мирового уровня, способен не каждый. Но в этой паре есть один нюанс: Доден уже очень давно любит Эжени и горит желанием жениться на ней, а она все отказывается. В этот раз Доден намерен завоевать сердце своей избранницы и параллельно совершить переворот в мире кулинарии.



Хотите узнать, как одновременно добиться расположения возлюбленной и достичь главной цели жизни?


