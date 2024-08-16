Рецепт любви (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Учимся романтично готовить и красиво любить вместе с Жюльет Бинош во французской мелодраме — смотреть фильм «Рецепт любви» можно в высоком качестве на Wink. В 2023 году на Каннском фестивале Чан Ань Хунг получил за этот фильм приз как лучший режиссер.
Кулинария — это тоже искусство, и дуэт талантливых поваров Эжени и Додена это доказывает. Ведь создавать такие изящные и вкусные блюда, которые вызывают восторг даже у шеф-поваров мирового уровня, способен не каждый. Но в этой паре есть один нюанс: Доден уже очень давно любит Эжени и горит желанием жениться на ней, а она все отказывается. В этот раз Доден намерен завоевать сердце своей избранницы и параллельно совершить переворот в мире кулинарии.
Хотите узнать, как одновременно добиться расположения возлюбленной и достичь главной цели жизни? Тогда не пропустите новый фильм с прекрасной Жюльет Бинош — «Рецепт любви». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!
Рейтинг
- ЧАРежиссёр
Чан
Ань Хунг
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- ЭСАктёр
Эммануэль
Салинже
- ГБАктриса
Галатея
Беллуджи
- ЯХАктёр
Ян
Хамменекер
- ФФАктёр
Фредерик
Фисбах
- БШАктриса
Бонни
Шанье-Равуар
- ЖРАктёр
Жан-Марк
Руло
- ЯЛАктёр
Янник
Ландрейн
- СААктриса
Сара
Адлер
- МААктёр
Мхамед
Арезки
- ПГАктёр
Пьер
Ганьер
- ЧАСценарист
Чан
Ань Хунг
- МРСценарист
Марсель
Руфф