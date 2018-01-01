Wink
Рецепт любви
Актёры и съёмочная группа фильма «Рецепт любви»

Режиссёры

Чан Ань Хунг

Trần Anh Hùng
Режиссёр

Актёры

Жюльет Бинош

Juliette Binoche
Актриса
Бенуа Мажимель

Benoît Magimel
Актёр
Эммануэль Салинже

Emmanuel Salinger
Актёр
Галатея Беллуджи

Galatéa Bellugi
Актриса
Ян Хамменекер

Jan Hammenecker
Актёр
Фредерик Фисбах

Frédéric Fisbach
Актёр
Бонни Шанье-Равуар

Bonnie Chagneau-Ravoire
Актриса
Жан-Марк Руло

Jean-Marc Roulot
Актёр
Янник Ландрейн

Yannik Landrein
Актёр
Сара Адлер

Sarah Adler
Актриса
Мхамед Арезки

Mhamed Arezki
Актёр
Пьер Ганьер

Pierre Gagnaire
Актёр

Сценаристы

Чан Ань Хунг

Trần Anh Hùng
Сценарист
Марсель Руфф

Marcel Rouff
Сценарист