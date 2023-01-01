Король улиц
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Король улиц

Король улиц (фильм, 2023) смотреть онлайн

7.42023, Omar la fraise
Комедии, Криминал94 мин18+
Осужденный на 20 лет преступник бежит из Франции, планируя завязать с криминалом, но старые привычки берут свое. Номинация за режиссерский дебют в Каннах
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Сюжет

Дерзкая криминальная драма, претендовавшая на приз за лучший режиссерский дебют на Каннском кинофестивале — история французского гангстера, сбежавшего в Алжир. Омар, заметный криминальный авторитет, сбегает из своего любимого Парижа в родной Алжир. Во Франции его ждет внушительный 20-летний срок, поэтому самое разумное, что можно предпринять — залечь на дно и не высовываться. Тоска по прежней жизни не дает Омару покоя, а уехавший с ним подельник Роже не может компенсировать всего, что осталось в прошлом. Омар решает вернуться к старым привычкам и криминалу, но забывает учесть, что находится в стране с совершенно другими нравами. Сумеет ли он найти свое место, расскажет фильм «Король улиц» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король улиц»

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