Король улиц (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкая криминальная драма, претендовавшая на приз за лучший режиссерский дебют на Каннском кинофестивале — история французского гангстера, сбежавшего в Алжир. Омар, заметный криминальный авторитет, сбегает из своего любимого Парижа в родной Алжир. Во Франции его ждет внушительный 20-летний срок, поэтому самое разумное, что можно предпринять — залечь на дно и не высовываться. Тоска по прежней жизни не дает Омару покоя, а уехавший с ним подельник Роже не может компенсировать всего, что осталось в прошлом. Омар решает вернуться к старым привычкам и криминалу, но забывает учесть, что находится в стране с совершенно другими нравами. Сумеет ли он найти свое место, расскажет фильм «Король улиц» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.



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