Король улиц (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Дерзкая криминальная драма, претендовавшая на приз за лучший режиссерский дебют на Каннском кинофестивале — история французского гангстера, сбежавшего в Алжир. Омар, заметный криминальный авторитет, сбегает из своего любимого Парижа в родной Алжир. Во Франции его ждет внушительный 20-летний срок, поэтому самое разумное, что можно предпринять — залечь на дно и не высовываться. Тоска по прежней жизни не дает Омару покоя, а уехавший с ним подельник Роже не может компенсировать всего, что осталось в прошлом. Омар решает вернуться к старым привычкам и криминалу, но забывает учесть, что находится в стране с совершенно другими нравами. Сумеет ли он найти свое место, расскажет фильм «Король улиц» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эльяс
Белькеддар
- РКАктёр
Реда
Катеб
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- МААктриса
Мерьем
Амиар
- ХААктёр
Харун
Аттала
- АААктриса
Амани
Алаа
- МБАктриса
Мария
Бентуми
- ББАктёр
Билел
Бузид
- ЗБАктриса
Зина
Бузид
- РДАктёр
Райан
Дричи
- АГАктёр
Амар
Герму
- ЭБСценарист
Эльяс
Белькеддар
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- ЖПСценарист
Жером
Пьерра
- ЮСПродюсер
Юго
Селиньяк
- РГПродюсер
Ромен
Гаврас
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- АШОператор
Андре
Шеметофф