Илья Исаев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 18 апреля 1977 г. (47 лет)
Биография
Илья Исаев – российский актер кино и театра, также известен своими работами в области дубляжа. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. Родился в городе Таллин в ЭССР 18 апреля 1977 года. В ранние годы будущий актер занимался в таллинской театральной студии, пел в детском хоре. Окончив школу и техникум, перебрался в Москву, где стал студентом Щепкинского училища. Выпустившись, получил место в РАМТ, где работает до сих пор. На его сцене сыграл Илья Исаев роли в таких спектаклях как «Идиот», «Берег утопии», «Приглашение на казнь» и множестве других. В кино актер дебютировал в 1999 году, снявшись в сериале «Простые истины». О своей личной жизни Исаев не распространяется, о наличии у него жены или детей ничего не известно. За свою карьеру актер снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. К самым заметным из них можно отнести такие проекты, как «Слуга государев», «Глянец», «Дурак», «Метод». Не меньшую известность, чем появление на экранах, принесла Исаеву работа над дубляжом иностранных картин для российского проката. Озвучивал Илья Исаев фильмы «Парк юрского периода», «Темный рыцарь», «Звездный путь», «Дэдпул» и множество других. Его голосом говорят на русском языке персонажи таких актеров, как Том Харди, Джереми Реннер, Майкл Фассбендер. Кроме того, активно работает над озвучиванием компьютерных игр.
Фильмография
Актёр
- 8.2
Карающая длань2024, 107 минБесплатно
- 8.7
Меч короля2023, 122 мин
- 8.5
Страшилка и тайна города света2023, 86 минБесплатно
- 7.4
Король улиц2023, 94 мин
- 7.9
Первая любовь2022, 91 минБесплатно
- 8.4
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде2022, 100 мин
- 8.2
Пропавшая2022, 91 мин
- 7.6
Решение уйти2022, 132 мин
- 4.1
Преступления будущего2022, 102 мин
- 8.8
Крушение2022, 103 минБесплатно
- 6.6
Тихий садовник2022, 106 мин
- 7.4
Принцесса Якудза2021, 106 минБесплатно
- 7.7
Дьяволик2021, 133 минБесплатно
- 6.8
Агент 117: Из Африки с любовью2021, 115 мин
- 8.2
Папина дочка2020, 98 мин
- 6.6
Амнезия2020, 83 мин
- 9.0
Поли2020, 98 мин
- 8.3
Игры шпионов2020, 111 минБесплатно
- 8.4
Джуди2019, 113 минБесплатно
- 6.7
Зеровилль2019, 92 минБесплатно