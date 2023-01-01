Биография

Илья Исаев – российский актер кино и театра, также известен своими работами в области дубляжа. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. Родился в городе Таллин в ЭССР 18 апреля 1977 года. В ранние годы будущий актер занимался в таллинской театральной студии, пел в детском хоре. Окончив школу и техникум, перебрался в Москву, где стал студентом Щепкинского училища. Выпустившись, получил место в РАМТ, где работает до сих пор. На его сцене сыграл Илья Исаев роли в таких спектаклях как «Идиот», «Берег утопии», «Приглашение на казнь» и множестве других. В кино актер дебютировал в 1999 году, снявшись в сериале «Простые истины». О своей личной жизни Исаев не распространяется, о наличии у него жены или детей ничего не известно. За свою карьеру актер снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. К самым заметным из них можно отнести такие проекты, как «Слуга государев», «Глянец», «Дурак», «Метод». Не меньшую известность, чем появление на экранах, принесла Исаеву работа над дубляжом иностранных картин для российского проката. Озвучивал Илья Исаев фильмы «Парк юрского периода», «Темный рыцарь», «Звездный путь», «Дэдпул» и множество других. Его голосом говорят на русском языке персонажи таких актеров, как Том Харди, Джереми Реннер, Майкл Фассбендер. Кроме того, активно работает над озвучиванием компьютерных игр.