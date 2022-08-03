М+Ж (Я Люблю Тебя)
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М+Ж (Я Люблю Тебя)

М+Ж (Я Люблю Тебя) (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.52009, М+Ж (Я Люблю Тебя)
Мелодрама, Комедия76 мин18+

О фильме

Она — провинциальная и не в меру романтичная особа, приехавшая в Москву из Минска на книжную ярмарку, а Он — циничный московский ловелас и успешный программист, в глубине души мечтающий о настоящей любви.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «М+Ж (Я Люблю Тебя)»