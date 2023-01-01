Ирина Низина

Биография

Низина Ирина Яковлевна – актриса театра и кино. Родилась в Одессе (Украина) 14 марта 1976 года. Дважды лауреат театральной премии «Чайка» (в 2002 и 2004 годах), лауреат «Московских дебютов» и победительница фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую женскую роль. Замужем за актером Алексеем Мясниковым. Будущая актриса с детства уверенно чувствовала себя на сцене. В качестве дополнительных занятий она выбрала музыкальную школу и студию киноактера. Несмотря на хорошие оценки в общеобразовательной школе, Ирина посещала ее куда с меньшим удовольствием, чем студию киноактера. После школы она переехала в Москву и поступила в институт театрального искусства (ГИТИС) с первого раза. Здесь ее наставником был Алексей Бородин (народный артист России). Сразу после обучения Ирина вошла в состав труппы РАМТ. Будущая актриса начинала свой путь с телереклам, которые приносили большие деньги, но не удовольствие от игры/ съемок. Первой значимой ролью Ирины в театре стали пьесы «Вишневый сад» и «Идиот», после чего ее карьера пошла вверх. На телевидении успех ей принесли работы в сериалах «Адвокат», «И все-таки я люблю» и «Адъютанты любви». Наиболее запоминающиеся роли Ирины Низиной – в фильмах «Маркиз де Сад» (1996), «Майор» (2013) и «Дурак» (2014).