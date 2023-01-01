Диван для одинокого мужчины
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Диван для одинокого мужчины

Диван для одинокого мужчины (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Диван для одинокого мужчины 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это история из жизни обычных людей. Марина – вполне состоявшаяся личность. Она директор мебельного магазина, красива, умна и успешна в масштабе данного городка. Марина точно знает, чего хочет и какая жизнь ее устраивает. Она настолько уверена в своем «правильном видении мира», что даже мнение дочери и мамы в расчет уже не берутся.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Диван для одинокого мужчины»

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