Диван для одинокого мужчины (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Диван для одинокого мужчины. Серия 2
Мелодрамы12+
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Сюжет
Это история из жизни обычных людей. Марина – вполне состоявшаяся личность. Она директор мебельного магазина, красива, умна и успешна в масштабе данного городка. Марина точно знает, чего хочет и какая жизнь ее устраивает. Она настолько уверена в своем «правильном видении мира», что даже мнение дочери и мамы в расчет уже не берутся.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- Актриса
Ирина
Низина
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- ТПАктриса
Татьяна
Попова
- АЗАктёр
Антон
Зиновьев
- Актёр
Иван
Оганесян
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- ОКАктриса
Ольга
Клебанович
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- НАСценарист
Наталья
Аверина
- АКСценарист
Андрей
Красавин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков