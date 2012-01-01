Диван для одинокого мужчины (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Это история из жизни обычных людей. Марина – вполне состоявшаяся личность. Она директор мебельного магазина, красива, умна и успешна в масштабе данного городка. Марина точно знает, чего хочет и какая жизнь ее устраивает. Она настолько уверена в своем «правильном видении мира», что даже мнение дочери и мамы в расчет уже не берутся.



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