Ольга Клебанович
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 25 февраля 1945 г. (81 год)
Фильмография
Актриса
- 8.9
Тум-Паби-Дум2017, 95 минБесплатно
- 9.0
Другая семья2014
- 9.1
Родная кровиночка2013, 85 минБесплатно
- 9.2
Мой белый и пушистый2013, 96 минБесплатно
- 9.2
Деревенская история2012
- 8.9
Я его слепила2012, 98 минБесплатно
- 8.8
Диван для одинокого мужчины2012
- 8.0
Трамвай в Париж2010
- 8.7
На спине у черного кота2008, 86 минБесплатно
- 7.2
Шляхтич Завальня1994, 87 минБесплатно