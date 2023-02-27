Сын главной героини вместе с женой погибает в аварии. У Алевтины на руках остается маленький внук, который официально не был усыновлен ее сыном. Органы опеки хотят отобрать мальчика у Алевтины. Единственное что может помочь это, чтобы отец жены сына отказался от прав на ребенка. Алевтина едет разыскивать родственника погибшей невестки...





