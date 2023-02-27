Родная кровиночка
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Родная кровиночка

Родная кровиночка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Родная кровиночка
Мелодрама85 мин12+

О фильме

Сын главной героини вместе с женой погибает в аварии. У Алевтины на руках остается маленький внук, который официально не был усыновлен ее сыном. Органы опеки хотят отобрать мальчика у Алевтины. Единственное что может помочь это, чтобы отец жены сына отказался от прав на ребенка. Алевтина едет разыскивать родственника погибшей невестки...


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Родная кровиночка»