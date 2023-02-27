Родная кровиночка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Родная кровиночка
Мелодрама85 мин12+
О фильме
Сын главной героини вместе с женой погибает в аварии. У Алевтины на руках остается маленький внук, который официально не был усыновлен ее сыном. Органы опеки хотят отобрать мальчика у Алевтины. Единственное что может помочь это, чтобы отец жены сына отказался от прав на ребенка. Алевтина едет разыскивать родственника погибшей невестки...
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ОКАктриса
Ольга
Клебанович
- АПАктриса
Алла
Пролич
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- АДАктёр
Андрей
Дробыш
- ЛИАктриса
Лариса
Ивлиева
- АКАктёр
Андрей
Королевич
- АКСценарист
Андрей
Красавин
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- МАОператор
Максим
Авлошенко
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков