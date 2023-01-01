Биография

Педагог, актриса Дарья Михайлова родилась 22 февраля 1965 г. в семье актера и режиссера Центрального телевидения Д. Михайлова и актрисы театра Н. Филипповой. Девочка с раннего детства проявляла творческие способности, благодаря чему она уже в 3-м классе попала на съемочную площадку. В школьные годы Михайлова неоднократно участвовала в съемках на студии «Мосфильм». К моменту выбора профессии она уже точно знала, что будет студенткой ВГИК. Из-за волнения ей не удалось пройти собеседование с руководителем курса С. Бондарчуком. Удача ждала Михайлову в Щукинском театральном училище, которое она окончила в 1985 г. Она вышла замуж за актера М. Суханова, но уже в 1991 году пара распалась. В 1998 Д. Михайлова повторно вышла замуж за В. Галкина, а в 2010 овдовела. До развода супругов оставалось меньше месяца. В фильмографии актрисы 55 картин. Среди них знаменитые сериалы «Две судьбы», «Дело гастронома № 1», «Котовский», «Дальнобойщики», «Это было прошлым летом». На XV международном телекинофоруме «Вместе» премию за лучшую женскую роль Дарье Михайловой принес фильм «Родная кровиночка». Актриса продолжает сниматься. Она востребована среди российских режиссеров.