Похищение Савойи (фильм, 1979) смотреть онлайн

Мальчик Янек едет из Варшавы в Рио-де-Жанейро к своим родителям с другом семьи, издателем Жаном Шалло. По дороге они знакомятся со школьницей Таней и ее мамой и в одном из южноамериканских аэропортов пересаживаются на самолeт «Савойя», который захватывает швед Гидо Торстенсен со своей бандой, требуя изменить курс. Но топливо кончается, и самолeт приходится посадить посреди джунглей.

