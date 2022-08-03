Похищение Савойи (фильм, 1979) смотреть онлайн
9.01979, Похищение Савойи
Приключения85 мин12+
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О фильме
Мальчик Янек едет из Варшавы в Рио-де-Жанейро к своим родителям с другом семьи, издателем Жаном Шалло. По дороге они знакомятся со школьницей Таней и ее мамой и в одном из южноамериканских аэропортов пересаживаются на самолeт «Савойя», который захватывает швед Гидо Торстенсен со своей бандой, требуя изменить курс. Но топливо кончается, и самолeт приходится посадить посреди джунглей.
СтранаСССР, Болгария, Польша
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- ВГАктёр
Влодзимеж
Голачиньский
- Актриса
Дарья
Михайлова
- Актёр
Леонид
Броневой
- Актёр
Александр
Михайлов
- АЮАктёр
Антони
Юраш
- Актёр
Михаил
Глузский
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- Актриса
Ольга
Остроумова
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- Актёр
Михаил
Жигалов
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АГСценарист
Анджей
Гожевский
- АКПродюсер
Александр
Казачков
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тыртов
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ВЗАктёр дубляжа
Вадим
Захарченко
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- АККомпозитор
Анджей
Кожиньский