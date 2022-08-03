Похищение Савойи
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Похищение Савойи

Похищение Савойи (фильм, 1979) смотреть онлайн

9.01979, Похищение Савойи
Приключения85 мин12+

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О фильме

Мальчик Янек едет из Варшавы в Рио-де-Жанейро к своим родителям с другом семьи, издателем Жаном Шалло. По дороге они знакомятся со школьницей Таней и ее мамой и в одном из южноамериканских аэропортов пересаживаются на самолeт «Савойя», который захватывает швед Гидо Торстенсен со своей бандой, требуя изменить курс. Но топливо кончается, и самолeт приходится посадить посреди джунглей.

Страна
СССР, Болгария, Польша
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похищение Савойи»