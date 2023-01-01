Биография

Алексей Золотницкий – актер, артист дубляжа и озвучивания. Заслуженный артист России. Родился в 1946 году. С рождения живет в Москве. Отец, работавший кинорежиссером, привлек подрастающего сына к работе в озвучивании. Тринадцатилетний подросток посещал занятия в студии в театре Станиславского, играл на сцене. Прирожденные актерские способности и увлеченность работой помогли юноше поступить в театральное училище. Диплом актера получил в 1967 году. Главный приз в конкурсе чтецов подтвердил правильность выбора профессии. Играл в театрах, не прекращая заниматься озвучиванием. В фильмах Золотницкий дублировал известнейших иностранных актеров – Алена Делона, Роберта де Ниро, Роуэна Аткинсона. Роберт Редфорд, посмотрев дублированную версию «Трех дней кондора», прислал актеру телеграмму с благодарностью за прекрасную работу. По словам артиста, за многие годы он принял участие в озвучивании не менее 10 тыс. ролей. В кино играл до 2010 года. В активе Золотницкого – роли самого разного характера. На его счету несколько главных персонажей в фильмах разных лет. Наибольший зрительский отклик вызывала роль Роджерса в детективе 1987 года «Десять негритят».