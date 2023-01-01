В ожидании чуда (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
8.91975, В ожидании чуда
Драмы68 мин12+
Сюжет
Школьник Саша Шмагин проявляет особый талант в математике и, кажется, даже нашел доказательство легендарной теоремы Ферма. Его учитель убеждает мальчика поехать в Москву, чтобы продемонстрировать свои способности перед столичным ученым. В тайне от родителей Саша отправляется в поездку, но она с самого начала идет не так, к тому же в процессе он обнаруживает в своем решении грубую ошибку.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb