В ожидании чуда (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Школьник Саша Шмагин проявляет особый талант в математике и, кажется, даже нашел доказательство легендарной теоремы Ферма. Его учитель убеждает мальчика поехать в Москву, чтобы продемонстрировать свои способности перед столичным ученым. В тайне от родителей Саша отправляется в поездку, но она с самого начала идет не так, к тому же в процессе он обнаруживает в своем решении грубую ошибку.



В ожидании чуда смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.