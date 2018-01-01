WinkНина Меньшикова
Нина Меньшикова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 8 августа 1928 г. (79 лет)
- Дата смерти
- 26 декабря 2007 г.
Фильмография
Актриса
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 8.7
Господин гимназист1985, 75 минБесплатно
Серафим Полубес и другие жители Земли1983, 65 мин
- 9.4
Шестой1981, 79 минБесплатно
- 9.4
В небе «ночные ведьмы»1981, 75 минБесплатно
- 8.7
Моя Анфиса1979, 69 минБесплатно
Иванцов, Петров, Сидоров1978, 88 мин
- 8.8
«Посейдон» спешит на помощь1977, 60 минБесплатно
- 9.4
Школьный вальс1977, 90 минБесплатно
Сто дней после детства1975, 89 мин
- 9.0
В ожидании чуда1975, 68 минБесплатно
- 9.0
Возврата нет1973, 93 мин
Человек на своем месте1972, 95 мин
- 8.3
Хуторок в степи1970, 89 минБесплатно
- 9.6
Доживем до понедельника1968, 100 минБесплатно
- 8.1
Серая болезнь1966, 88 минБесплатно
- 9.1
Большие и маленькие1963, 87 минБесплатно
- 9.8
Девчата1961, 93 мин
Первое свидание1960, 86 мин
- 8.8
Человек с планеты Земля1959, 100 минБесплатно