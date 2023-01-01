Шестой (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.31981, Шестой
Боевики, Советские79 мин18+
Сюжет
Отгремела гражданская война. В маленьком южном городке появился шестой по счету начальник милиции. Пятеро предшественников Глодова вместе с другими активистами были зверски убиты бандой неуловимого Вахрамеева. И теперь Глодову с несколькими верными помощниками предстояла смертельная схв�атка с сильным врагом...
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СГРежиссёр
Самвел
Гаспаров
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Михаил
Козаков
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЕБАктёр
Евгений
Бакалов
- ТСАктёр
Тимофей
Спивак
- СУАктёр
Сергей
Ульянов
- МКАктёр
Махарбек
Кокоев
- ЛБАктриса
Лариса
Белогурова
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- РФСценарист
Рамиз
Фаталиев
- РКПродюсер
Роман
Конбрандт
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубов