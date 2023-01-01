Шестой (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отгремела гражданская война. В маленьком южном городке появился шестой по счету начальник милиции. Пятеро предшественников Глодова вместе с другими активистами были зверски убиты бандой неуловимого Вахрамеева. И теперь Глодову с несколькими верными помощниками предстояла смертельная схв�атка с сильным врагом...



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