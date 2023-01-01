Шестой
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Шестой

Шестой (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.31981, Шестой
Боевики, Советские79 мин18+

Сюжет

Отгремела гражданская война. В маленьком южном городке появился шестой по счету начальник милиции. Пятеро предшественников Глодова вместе с другими активистами были зверски убиты бандой неуловимого Вахрамеева. И теперь Глодову с несколькими верными помощниками предстояла смертельная схватка с сильным врагом...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb