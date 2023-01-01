О любви (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Размеренная советская мелодрама о природе возвышенного чувства. Галина занимается реставрацией Большого Екатерининского дворца и, кажется, для нее работа вытесняет личную жизнь. Однокурсница решает помочь подруге и знакомит ее с двумя мужчинами — Митей и Андреем. Галина сразу привлекает М�итю — он готов к отношениям, но женщине больше нравится загадочный Андрей. У него, однако, есть жена и ребенок, и Галина не готова разрушать их семью. Решит ли теперь Галина ответить на симпатию Мити, расскажет фильм «О любви» (1970) — его можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.



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