О любви
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О любви (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.51970, О любви
Драмы, Мелодрамы72 мин0+

Сюжет

Размеренная советская мелодрама о природе возвышенного чувства. Галина занимается реставрацией Большого Екатерининского дворца и, кажется, для нее работа вытесняет личную жизнь. Однокурсница решает помочь подруге и знакомит ее с двумя мужчинами — Митей и Андреем. Галина сразу привлекает Митю — он готов к отношениям, но женщине больше нравится загадочный Андрей. У него, однако, есть жена и ребенок, и Галина не готова разрушать их семью. Решит ли теперь Галина ответить на симпатию Мити, расскажет фильм «О любви» (1970) — его можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О любви»

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