О любви (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.51970, О любви
Драмы, Мелодрамы72 мин0+
Сюжет
Размеренная советская мелодрама о природе возвышенного чувства. Галина занимается реставрацией Большого Екатерининского дворца и, кажется, для нее работа вытесняет личную жизнь. Однокурсница решает помочь подруге и знакомит ее с двумя мужчинами — Митей и Андреем. Галина сразу привлекает М�итю — он готов к отношениям, но женщине больше нравится загадочный Андрей. У него, однако, есть жена и ребенок, и Галина не готова разрушать их семью. Решит ли теперь Галина ответить на симпатию Мити, расскажет фильм «О любви» (1970) — его можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МБРежиссёр
Михаил
Богин
- ВФАктриса
Виктория
Фёдорова
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- ЭШАктриса
Элеонора
Шашкова
- ВТАктёр
Владимир
Тихонов
- Актёр
Олег
Янковский
- Актёр
Валентин
Гафт
- СЧАктёр
Станислав
Чуркин
- НМАктриса
Нина
Мамаева
- Актриса
Елена
Соловей
- ЭААктриса
Элеонора
Александрова
- МБСценарист
Михаил
Богин
- ЮКСценарист
Юрий
Клепиков
- НМАктриса дубляжа
Нина
Меньшикова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Громова
- МРМонтажёр
Мария
Родионова
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов