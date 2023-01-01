Биография

Олег Янковский – актер кино и театра, талантливый режиссер. Он является лауреатом многочисленных премий СССР и РФ. Исполнил более восьмидесяти ролей в кинолентах различных жанров. Будущий актер родился в небольшом селе Карсакпай бывшей КССР. При этом родители Олега Янковского в действительности проживали в Рудник-Джезказгане, однако в этом поселке не было роддома. Молодой Олег любил театр и музыку, а также много читал: в родительском доме была обширная библиотека. В 14-летнем возрасте подросток дебютировал на театральной сцене, заменив заболевшую травести. После этого эпизода Олег решил посвятить свою жизнь театру. После окончания театрального училища Янковский играл на сцене Саратовского драмтеатра. На гастролях в это время в городе находился Владимир Басов, искавший актера на роль Шварцкопфа в свой «Щит и меч». Режиссер с первого взгляда понял, что Янковский – именно тот артист, который нужен. Олегу Янковскому фильм этот принес всесоюзную славу. Его приглашали самые знаменитые кинорежиссеры. Начиная с семидесятых годов, он снялся в огромном количестве фильмов, среди которых самые известные – «Служили два товарища», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».