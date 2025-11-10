Цареубийца (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.31991, Цареубийца
Драма, Исторический102 мин12+
О фильме
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда и следствия был убит отрекшийся от престола Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо больным наследником.
О событиях той страшной ночи спустя несколько десятилетий рассказывает «очевидец» - бывший зэк, а ныне старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей.
СтранаСССР, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ЮШАктёр
Юрий
Шерстнев
- ДМАктриса
Дарья
Майорова
- Актёр
Олег
Янковский
- АПАктриса
Анжелика
Пташук
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- КГПродюсер
Кристофер
Гэвор
- АМПродюсер
Александр
Муди
- ББПродюсер
Бенжамин
Брэмс
- ВРХудожница
Вера
Романова
- ЛКХудожница
Людмила
Кусакова
- ДОКомпозитор
Джон
Олтмен
- ВШКомпозитор
Владислав
Шуть