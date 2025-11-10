Цареубийца (фильм, 1991) смотреть онлайн

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда и следствия был убит отрекшийся от престола Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо больным наследником.



О событиях той страшной ночи спустя несколько десятилетий рассказывает «очевидец» - бывший зэк, а ныне старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей.

