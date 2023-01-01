Биография

Людмила Кусакова – выдающийся художник-постановщик, мастер русской кинодекорационной школы. Ее имя прочно вошло в историю отечественного кинематографа. В послужном списке Людмилы Михайловны около пятидесяти фильмов, многие из которых уже считаются классикой русского кино. Кусакова москвичка, родилась в столице 2 мая 1935 года. Она была одаренным ребенком и очень любила рисовать. В 1962 году Людмила Михайловна успешно окончила мастерскую Ю. Пименова на художественном факультете ВГИКа. После получения диплома юная художница была принята в штат «Мосфильма» на должность художника по костюмам. С 1975 года Людмила Кусакова работала на киностудии уже художником-постановщиком. Параллельно она сотрудничала с разными ведущими столичными театрами. На «Мосфильме» Людмила Михайловна создавала костюмы для таких фильмов, как «Анна Каренина», «Дядя Ваня», «Чайковский». Как художник-постановщик она работала со многими талантливыми режиссерами. Фильмы Людмилы Кусаковой: «Черный монах», «Покровские ворота», «Звезда», «Цареубийца» и многие другие. Людмила Михайловна очень серьезно подходила к созданию декораций, для нее не было мелочей. Художница изучала исторические документы, консультировалась с работниками музеев, много времени проводила в государственных архивах. Именно благодаря одержимости историей и искусством картины приобретали свой неповторимый стиль и особую атмосферу. Творчество Людмилы Кусаковой было высоко оценено, и художница отмечена многими званиями и наградами. Людмила Михайловна – заслуженный деятель искусств России и народный художник РФ. Ее картины завоевали множество призов на российских и на международных конкурсах. К сожалению, в 2020 году Людмила Кусакова ушла из жизни, похоронена в Москве.