Невероятные приключения итальянцев в России
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Невероятные приключения итальянцев в России

Невероятные приключения итальянцев в России (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.71973, Невероятные приключения итальянцев в России
Комедия, Криминал98 мин12+
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О фильме

В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «под львом».

Страна
СССР, Италия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»