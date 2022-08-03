Невероятные приключения итальянцев в России (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.71973, Невероятные приключения итальянцев в России
Комедия, Криминал98 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «под львом».
СтранаСССР, Италия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- НДАктёр
Нинетто
Даволи
- АСАктриса
Антония
Сантилли
- АНАктёр
Алигьеро
Носкезе
- ТЧАктёр
Тано
Чимароза
- ДБАктёр
Джиджи
Баллиста
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актриса
Ольга
Аросева
- АЛАктёр
Александр
Лукьянов
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ФКСценарист
Франко
Кастеллано
- ДМСценарист
Джузеппе
Моччиа
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- КАПродюсер
Карлен
Агаджанов
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Актёр дубляжа
Михаил
Кононов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- Актёр дубляжа
Михаил
Глузский
- ЯБАктёр дубляжа
Яков
Беленький
- ГКХудожник
Георгий
Кошелев
- ЛКХудожница
Людмила
Кусакова
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- КРКомпозитор
Карло
Рустикелли