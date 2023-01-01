Биография

Эльдар Рязанов — российский и советский режиссер, сценарист, актер. Номинант на «Золотую пальмовую ветвь». Родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Вскоре после рождения сына семья переехала в Москву, но с наступлением Великой отечественной войны перебралась в Куйбышев. С детства будущий кинодеятель увлекался литературой и мечтал писать книги. В 1950 году Эльдар Александрович окончил режиссерское отделение Всесоюзного государственного университета кинематографии и начал снимать документальные ленты. Спустя пять лет устроился на студию «Мосфильм», после чего к нему пришла популярность. Свой первый единоличный фильм Эльдар Рязанов представил в 1956 году — это была «Карнавальная ночь». После этого последовали такие картины, как «Берегись автомобиля», «Гусарская баллада», «Гараж», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», «Привет, дуралеи!», «Дорогая Елена Сергеевна». Всего фильмография кинодеятеля насчитывает больше 60 фильмов.