В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а в настоящем — муж дочери «большого человека», и сам начальник одного из подразделений Главного управления Леонид Семёнович Филимонов, однажды почувствовал физическое недомогание: прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от роду! Сей неприятный случай послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. И закрутился бурный роман...

