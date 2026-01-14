9.51987, Забытая мелодия для флейты
Драма, Мелодрама126 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Забытая мелодия для флейты (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а в настоящем — муж дочери «большого человека», и сам начальник одного из подразделений Главного управления Леонид Семёнович Филимонов, однажды почувствовал физическое недомогание: прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от роду! Сей неприятный случай послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. И закрутился бурный роман...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Сергей
Арцибашев
- ЕМАктриса
Елена
Майорова
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Ольга
Волкова
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- ЕФАктриса
Елена
Фадеева
- Актёр
Евгений
Воскресенский
- КИАктриса
Капитолина
Ильенко
- ТААктриса
Татьяна
Агафонова
- НААктриса
Нина
Агапова
- ЕААктриса
Елена
Антонова
- ВФАктёр
Владимир
Фирсов
- ИФАктёр
И.
Федокин
- ОФАктёр
О.
Федокин
- ТГАктриса
Татьяна
Гаврилова
- ЮКАктёр
Ю.
Кирсанов
- ФКАктёр
Ф.
Круг
- ВКАктёр
Василий
Куприянов
- МКАктриса
Мария
Куракина
- ЛЛАктриса
Лидия
Леликова
- ЛМАктриса
Любовь
Майкова
- ЛМАктёр
Л.
Марютин
- ТНАктриса
Татьяна
Никитина
- СНАктёр
Сергей
Никитин
- ТНАктриса
Татьяна
Новицкая
- ВПАктёр
Валерий
Погорельцев
- ЕПАктриса
Елена
Покатилова
- Актёр
Александр
Пятков
- АСАктёр
Анатолий
Самойленко
- ИШАктёр
И.
Шараев
- ОШАктриса
О.
Шевякова
- ЮСАктёр
Юрий
Сучков
- ЕТАктриса
Е.
Толубаева
- ВЯАктёр
Владимир
Яновскис
- АЗАктёр
Александр
Зверев
- Актёр
Эльдар
Рязанов
- ЛТАктёр
Леонид
Тарновский
- ЛМАктёр
Леонид
Марягин
- Актёр
Александр
Самойленко
- ВКАктёр
Владимир
Коровкин
- ЕЦАктёр
Евгений
Цымбал
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- МЕАктриса
Марина
Евтеева
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- ЛВПродюсер
Леонид
Верещагин
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров