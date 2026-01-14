Забытая мелодия для флейты
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Забытая мелодия для флейты
9.51987, Забытая мелодия для флейты
Драма, Мелодрама126 мин18+
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Забытая мелодия для флейты (фильм, 1987) смотреть онлайн

О фильме

В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а в настоящем — муж дочери «большого человека», и сам начальник одного из подразделений Главного управления Леонид Семёнович Филимонов, однажды почувствовал физическое недомогание: прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от роду! Сей неприятный случай послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. И закрутился бурный роман...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забытая мелодия для флейты»