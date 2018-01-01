Биография

Леонид Филатов — театральный и киноактер, поэт, телеведущий, режиссер. Народный артист России, лауреат Государственной премии, обладатель премий «ТЭФИ», «Триумф», приза за «Лучшее исполнение мужской роли» в рамках МКФ в Карловых Варах. Родился в Казани 24 декабря 1946 года. Еще обучаясь в школе Леонид начал писать для местных периодических изданий, также посещал театральную студию. В 1965 году он пытался поступить во ВГИК, но решил учиться в театральном училище — окончил его в 1969 году. Тогда же его приняли в труппу столичного театра. Ему удалось сыграть главные роли в спектаклях «Вишневый сад», «Дом на набережной» и прочих. На некоторое время актер покидает театр, но в 1987 году возвращается. Первые роли Леонида Филатова в кино приходятся на 1970 год. Тогда зритель смог его увидеть в картинах «Город первой любви», «Экипаж» и других. В качестве режиссера дебютировал в 1990 году — снял фильм «Сукины дети». В 90-е вел программы на телевидении. Леонид активно занимался литературным творчеством. Он писал юмористические пародии на известные поэтические сочинения. Некоторые его работы опубликованы в журналах, позже изданы книги с его произведениями. За годы творчества Леонид Филатов написал ряд песен — альбом, в который они включены, вышел в 1996 году.