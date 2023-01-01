Соучастники (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Анатолий кочевал по тюрьмам с юношеских лет и, отсидев девять лет, решил сделать признание следователю Хлебникову в том, что десять лет назад он в компании с другими подростками совершил убийство во время драки. Но за эти годы судьбы людей разошлись, и все члены уличной компании стали нормальными членами общества. Закон требует наказания, но не сломает ли оно возможное будущее этих людей и членов их семей?



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