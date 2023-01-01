Соучастники (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.51983, Соучастники
Драмы, Советские93 мин18+
Сюжет
Анатолий кочевал по тюрьмам с юношеских лет и, отсидев девять лет, решил сделать признание следователю Хлебникову в том, что десять лет назад он в компании с другими подростками совершил убийство во время драки. Но за эти годы судьбы людей разошлись, и все члены уличной компании стали нормальными членами общества. Закон требует наказания, но не сломает ли оно возможное будущее этих людей и членов их семей?
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИТРежиссёр
Инна
Туманян
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актёр
Сергей
Колтаков
- НВАктриса
Наталья
Вилькина
- ВКАктёр
Владимир
Качан
- ГМАктриса
Галина
Морачева
- Актёр
Владимир
Стеклов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ВААктёр
Владимир
Ануфриев
- ЯДАктриса
Яна
Друзь
- АКАктёр
Алексей
Кузнецов
- ИТСценарист
Инна
Туманян
- АКПродюсер
Александр
Казачков
- ТГХудожница
Тамара
Горшенина
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян