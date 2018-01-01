WinkЕвгений Геворгян
Евгений Геворгян
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 2 июня 1936 г. (80 лет)
- Дата смерти
- 3 ноября 2016 г.
Фильмография
Композитор
- 8.6
Костер в белой ночи1984, 81 минБесплатно
- 9.1
Без права на провал1984, 73 минБесплатно
- 8.8
Лидер1984, 76 минБесплатно
- 8.5
Соучастники1983, 93 минБесплатно
- 9.7
Не могу сказать «прощай»1982, 85 минБесплатно
- 8.2
Серебряные Озера1980, 86 минБесплатно
- 9.6
Пираты ХХ века1979, 79 минБесплатно
- 9.1
Когда я стану великаном1979, 82 минБесплатно
- 8.8
Ветер «Надежды»1977, 72 минБесплатно
- 9.4
Злой дух Ямбуя1977, 89 минБесплатно
- 7.5
Мальчик и лось1975, 60 минБесплатно