Костер в белой ночи (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В жаркое лето 1971 года в Сибирь приезжает экспедиция геологов. Вскоре выясняется, что бурить землю им мешает слой вечной мерзлоты. Начальник Иван Копырев пренебрегает пожарной безопасностью и пытается растопить мерзлоту кострами. Огонь быстро разрастается и переходит в настоящий пожар. Тепе�рь Копыреву нужно столкнуться с разрушительной стихией и спасти людей.



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