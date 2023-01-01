Костер в белой ночи
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Костер в белой ночи

Костер в белой ночи (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.51984, Костер в белой ночи
Боевики, Советские81 мин12+

Сюжет

В жаркое лето 1971 года в Сибирь приезжает экспедиция геологов. Вскоре выясняется, что бурить землю им мешает слой вечной мерзлоты. Начальник Иван Копырев пренебрегает пожарной безопасностью и пытается растопить мерзлоту кострами. Огонь быстро разрастается и переходит в настоящий пожар. Теперь Копыреву нужно столкнуться с разрушительной стихией и спасти людей.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb