WinkБорис Бунеев
Борис Бунеев
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 11 августа 1921 г. (94 года)
- Дата смерти
- 29 августа 2015 г.
Фильмография
Режиссёр
- 8.7
Сильнее всех иных велений1987, 95 минБесплатно
- 8.5
Костер в белой ночи1984, 81 минБесплатно
- 8.1
Серебряные Озера1980, 86 минБесплатно
- 9.4
Злой дух Ямбуя1977, 89 минБесплатно
- 8.7
Последняя встреча1974, 87 минБесплатно
- 8.6
Хуторок в степи1970, 89 минБесплатно
- 8.1
Старый дом1970, 83 минБесплатно
- 7.6
Конец света1962, 84 минБесплатно
- 8.8
Человек с планеты Земля1959, 100 минБесплатно
- 9.0
За власть Советов1956, 93 минБесплатно
- 8.9
Таинственная находка1953, 71 минБесплатно