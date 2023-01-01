Конец света
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Конец света

Конец света (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

7.61962, Конец света
Комедии, Советские84 мин12+

Сюжет

В деревню Опенки приезжает молодой священник, отец Михаил. Отремонтировав полуразрушенную церковь, он начинает службу. Но образованный батюшка не нравится местным старушкам. А ещe больше он не нравится молодым жителям деревни с их «современными» взглядами на веру. При этом и стар, и млад горячо поддерживает самопровозглашенного чудотворца Филина. Поселившись у Матрeны Страшковой, он активно привлекает в свою секту народ. Выдержит ли неопытный священник конкуренцию с прожжeнным шарлатаном?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb