Конец света (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В деревню Опенки приезжает молодой священник, отец Михаил. Отремонтировав полуразрушенную церковь, он начинает службу. Но образованный батюшка не нравится местным старушкам. А ещe больше он не нравится молодым жителям деревни с их «современными» взглядами на веру. При этом и стар, и млад горя�чо поддерживает самопровозглашенного чудотворца Филина. Поселившись у Матрeны Страшковой, он активно привлекает в свою секту народ. Выдержит ли неопытный священник конкуренцию с прожжeнным шарлатаном?



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