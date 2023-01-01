Биография

Станислав Любшин – актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. Родился в 1933 году. Обладатель премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», нескольких кинофестивалей. Получил признание за вклад в развитие театрального искусства России. Родился и вырос будущий актер в деревне под Москвой. С детства он тяжело трудился. Ради развлечения жители деревни организовали драмкружок и начали ставить спектакли. Часто главные роли доставались матери Станислава. Сначала будущий народный артист получил специальность сварщика. Когда же он решил поступить на актерский факультет, его мать заплакала от счастья. Любшин стал выпускником Театрального училища имени Щепкина. С первой женой Станислав Андреевич прожил более 40 лет. Причиной развода стала новая любовь деятеля искусства к журналистке Ирине Корнеевой. Ей посвящен документальный фильм Станислава Любшина «Ангел, спасший мне жизнь». Сыновья актера от первого брака тоже трудятся в киноиндустрии. Знаковую роль Станислав Любшин сыграл в пьесе Володина «Пять вечеров». С ней он дебютировал на сцене «Современника». Исполненная им мужская роль в экранизации этого произведения была признана лучшей на французском кинофестивале «Молодое кино». Актер играл на сценах знаменитых театров Москвы. Его фильмография обширна и разнообразна. В качестве режиссера он выступил в проектах «Позови меня в даль светлую» и «Три года».