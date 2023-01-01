Пять вечеров (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Камерная и тонкая экранизация одноименной пьесы Александра Володина, созданная Никитой Михалковым в 1978 году. Черно-белая ностальгическая мелодрама понравится всем зрителям, которые ценят настоящее кино, неподвластное времени. Убедиться в этом можно, если «Пять вечеров» смотреть онлайн в хо�рошем качестве.



Конец 1950-х годов. Александр Петрович Ильин (Станислав Любшин) проездом оказывается в городе, где жил до войны. В гостях у телефонистки Зои он видит в окно знакомый дом и решает зайти туда всего на пятнадцать минут. Так Александр попадает в коммунальную квартиру, где живет любовь его юности Тамара Васильевна (Людмила Гурченко). Рассказывая ей о себе, Александр для красного словца говорит, что работает главным инженером на химкомбинате в Подгорске. По мере сближения с Тамарой ему становится стыдно за этот обман, но еще больше Ильин стыдится признаться, что он – простой шофер. Как поступит герой, узнаете, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Пять вечеров» (1978).



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