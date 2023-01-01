Пять вечеров (фильм, 1978) смотреть онлайн
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Сюжет
Камерная и тонкая экранизация одноименной пьесы Александра Володина, созданная Никитой Михалковым в 1978 году. Черно-белая ностальгическая мелодрама понравится всем зрителям, которые ценят настоящее кино, неподвластное времени. Убедиться в этом можно, если «Пять вечеров» смотреть онлайн в хо�рошем качестве.
Конец 1950-х годов. Александр Петрович Ильин (Станислав Любшин) проездом оказывается в городе, где жил до войны. В гостях у телефонистки Зои он видит в окно знакомый дом и решает зайти туда всего на пятнадцать минут. Так Александр попадает в коммунальную квартиру, где живет любовь его юности Тамара Васильевна (Людмила Гурченко). Рассказывая ей о себе, Александр для красного словца говорит, что работает главным инженером на химкомбинате в Подгорске. По мере сближения с Тамарой ему становится стыдно за этот обман, но еще больше Ильин стыдится признаться, что он – простой шофер. Как поступит герой, узнаете, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Пять вечеров» (1978).
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актриса
Людмила
Гурченко
- ИНАктёр
Игорь
Нефедов
- ЛКАктриса
Лариса
Кузнецова
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актриса
Валентина
Теличкина
- НТАктриса
Нина
Тер-Осипян
- НКАктёр
Н.
Канарский
- СЛАктёр
С.
Лобаков
- ЛГАктриса
Людмила
Гайликовская
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- Сценарист
Никита
Михалков
- АВСценарист
Александр
Володин
- ВГПродюсер
Вилли
Геллер
- МАХудожница
Майя
Абар-Барановская
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЮККомпозитор
Юлий
Ким
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев