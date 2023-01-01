Биография

Великая актриса Валентина Теличкина – лауреат многих киноконкурсов, обладательница премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Звездой телеэкрана восхищалось не одно поколение. Родилась кинодива в 1945 году в маленькой деревне Нижегородской области. С раннего детства Валентина увлекалась искусством, красиво пела, принимала участие в школьном драматическом кружке. После окончания школы отправилась в Москву и с первой попытки поступила во ВГИК, который окончила в 1967 году. Далее – работа в Государственном театре киноактера и съемки в кинокартинах. В 1980 году вышла замуж за архитектора Владимира Гудкова. У пары родился сын Иван. Дебют в кино начался с картины «Журналист» Сергея Герасимова. После нее актрису начали приглашать к сотрудничеству самые известные режиссеры. Все роли Валентины Теличкиной – шедевры кинематографа. Образы женщин получались живыми, непосредственными и глубокими. В 80-е годы ее по праву считали иконой стиля. В 1969 году актрису приняли в члены Союза кинематографистов. Кроме театра и кино, у Теличкиной есть еще одно любимое занятие – рисование. В 2010 году состоялась первая выставка картин знаменитости «Мирная территория».