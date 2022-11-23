Волшебный портрет (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Российско-китайская сказка о юноше, сражающемся со злым колдуном, чтобы спасти свою любимую, душа которой заключена в портрете. Как-то в канун Рождества Ивану предсказывают судьбоносное знакомство с красавицей из другой страны. Парень встречает эту новость с подозрением, но вскоре ему придется поменять взгляды — за его доброе сердце лесная колдунья вручает юноше портрет прекрасной китаянки Сяо Цин. К удивлению Ивана, картина оживает. Нарисованная девушка рассказывает, что в портрете заключена ее душа. Так Сяо Цин пытается спастись от колдуна Ан Юань Па, который забрал ее из семьи и планировал жениться против ее воли. Переселившись в картину, девушка оставила ему лишь бесчувственное тело. Но в своем стремлении пленить красавицу Ан Юань Па ни перед чем не остановится и уже рыщет по всему свету в поисках портрета.

