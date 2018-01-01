Ариадна Шенгелая
- 13 января 1937 г. (89 лет)
Биография
Ариадна Шенгелая — советская, грузинская и российская кино- и театральная актриса, актриса дубляжа. Народная артистка Грузинской ССР, Народная артистка России. Родилась в Ташкенте 13 января 1937 года. В 1960 году Ариадна окончила ВГИК, служила в Русском драматическом театре имени Грибоедова в Тбилиси. Была актрисой киностудии «Грузия-фильм», а с 1980 года — киностудии имени Максима Горького в Москве. Ариадна Шенгелая снялась более чем в полусотне фильмов. Наиболее известны ее роли в картинах «Евгений Онегин» 1958 года, «Гранатовый браслет» 1960 года, «Выстрел» 1966 года. В 1965 году за роль в фильме Абрама Роома «Гранатовый браслет» красавицу Шенгелая признали лучшей актрисой по версии журнала «Советский экран». Среди других заметных работ актрисы — комедия Георгия Данелии «Не горюй» 1969 года и драма Конрада Вольфа «Гойя, или Тяжкий путь познания». Эта картина была представлена на 7-м ММКФ, где получила специальный приз. В 1991 году Ариадна Шенгелая сыграла роль королевы-матери в совместном индо-советском проекте «Аджооба» — в русском прокате фильм назывался «Возвращение багдадского вора». Ее последняя работа — в киноленте «Бабий Яр».
Фильмография
