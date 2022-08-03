Действие разворачивается на Кавказе в начале 1920-х. Красноармеец Светлов возвращается домой с фронта, предвкушая скорое свидание с женой и сыном. Однако по дороге с ним происходит еще одна встреча – с идеологическими противниками Советской власти. Он чудом остается жив, и местные жители забирают находящегося без сознания бойца в больницу. Придя в себя, Светлов узнает, что находится в эпицентре белогвардейского заговора. Он решает остаться и помочь местным жителям в их борьбе.

