Голова Горгоны (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.71986, Голова Горгоны
Боевик84 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие разворачивается на Кавказе в начале 1920-х. Красноармеец Светлов возвращается домой с фронта, предвкушая скорое свидание с женой и сыном. Однако по дороге с ним происходит еще одна встреча – с идеологическими противниками Советской власти. Он чудом остается жив, и местные жители забирают находящегося без сознания бойца в больницу. Придя в себя, Светлов узнает, что находится в эпицентре белогвардейского заговора. Он решает остаться и помочь местным жителям в их борьбе.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- НЕАктриса
Надежда
Евдокимова
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- Актёр
Александр
Белявский
- ИБАктриса
Инга
Будкевич
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- ВПАктёр
Владимир
Правдин
- ВПСценарист
Виктор
Пономарев
- МЛПродюсер
М.
Левин
- ГУМонтажёр
Галина
Угольникова
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин