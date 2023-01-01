Биография

Владимир Кенигсон – актер театра и кино, родился 7 ноября 1907 года. Был удостоен звания народного артиста, лауреат Сталинской премии 1-й степени. Фильмография актера насчитывает около 40 фильмов. Актер также участвовал в съемках телеспектаклей, занимался озвучиванием. В 1925 году стал выпускником школы-студии при академическом театре в Симферополе и был принят в труппу театра. Служил в театрах Днепропетровска, Самары, а также передвижном театре. Первым фильмом Владимира Кенигсона стал двухсерийный фильм «Падение Берлина». Картина вышла на экраны в 1949 году. За эту роль Владимир Кенигсон получил Сталинскую премию 1-й степени. В 1954 году вышла на экраны драма «Аттестат зрелости» с участием актера. В 1967 году снялся в трехсерийной кинокартине «Майор Вихрь». Актер также участвовал в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Выстрел в спину» и других кинолентах. Актер занимался дублированием фильмов и озвучиванием мультфильмов, снимался в телеспектаклях. Театральные роли принесли актеру два приза фестиваля драматического искусства в Чехословакии. Кенигсон был женат на актрисе Нине Чернышевской. В семье родилась дочь.