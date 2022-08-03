Два билета на дневной сеанс (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
9.21966, Два билета на дневной сеанс
Криминал, Детектив92 мин18+
О фильме
Александр Збруев в детективе, основанном на реальных событиях — о милиционере, чье последнее задание в органах оборачивается сложной операцией по внедрению в преступную группировку. Александр Алешин, сотрудник ОБХСС, понимает, что служба в правоохранительных органах не для него. Перед увольнением начальство просит его разработать пустячное дело — у подозреваемых по делу о валютных махинациях нашли два билета в кино на одно и то же время, но в разные дни. Отправившись на этот сеанс, Алешин натыкается на связного, который назначает ему встречу. С этого момента Александр оказывается вовлечен в опасную игру — под видом уголовника он пытается втереться в доверие к руководителю преступной группировки.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Актёр
Александр
Збруев
- ЗЦАктриса
Земфира
Цахилова
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- ПГАктёр
Петр
Горин
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- НПАктёр
Никита
Подгорный
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- БФАктёр
Бруно
Фрейндлих
- ЛБАктриса
Лариса
Барабанова
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- ИППродюсер
Иван
Провоторов
- ВШХудожник
Виктор
Шильдкнехт
- АЧОператор
Александр
Чиров
- АМКомпозитор
Александр
Мнацаканян