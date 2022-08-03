Два билета на дневной сеанс (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Александр Збруев в детективе, основанном на реальных событиях — о милиционере, чье последнее задание в органах оборачивается сложной операцией по внедрению в преступную группировку. Александр Алешин, сотрудник ОБХСС, понимает, что служба в правоохранительных органах не для него. Перед увольнением начальство просит его разработать пустячное дело — у подозреваемых по делу о валютных махинациях нашли два билета в кино на одно и то же время, но в разные дни. Отправившись на этот сеанс, Алешин натыкается на связного, который назначает ему встречу. С этого момента Александр оказывается вовлечен в опасную игру — под видом уголовника он пытается втереться в доверие к руководителю преступной группировки.

