Биография

Лариса Барабанова — советская актриса, которая запомнилась зрителям своими небольшими, но очень яркими и настоящими кинообразами. Будущая артистка родилась в Перми в 1948 году. Уже с раннего детства она мечтала стать актрисой и с завидным упорством шла к своей цели. В пятнадцать лет она буквально прорвалась на пробы к картине «Дорога к морю» и в итоге получила роль. В 1971 году Барабанова окончила театральное училище в Ярославле и пошла работать в местный цирк. Затем она все-таки решила штурмовать мир кино. В фильме «Эта веселая планета» она исполнила одну из ведущих ролей. Также артистка буквально вжилась в свою роль в непростой драматической картине «Папина жена». Известные фильмы Ларисы Барабановой: «Неисправимый лгун», «Суета сует», «Экипаж», «Завещание» и другие.