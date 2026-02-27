Красные колокола, фильм первый – Мексика в огне (фильм, 1982) смотреть онлайн

Красные колокола, фильм первый – Мексика в огне
1982, Красные колокола, фильм первый – Мексика в огне
Драма132 мин18+
О фильме

Первая часть дилогии «Красные колокола» посвящена мексиканской революции 1910 года, события которой показаны глазами американского журналиста, автора будущей книги «Десять дней, которые потрясли мир». А пока - в перерывах между боями - Джон Рид писал заметки к своей будущей книге «Восставшая Мексика», материалы которой и стали источником сценария этого фильма.

Страна
Мексика, СССР, Италия
Жанр
Драма
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

