Красные колокола, фильм первый – Мексика в огне (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Красные колокола, фильм первый – Мексика в огне
Драма132 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Первая часть дилогии «Красные колокола» посвящена мексиканской революции 1910 года, события которой показаны глазами американского журналиста, автора будущей книги «Десять дней, которые потрясли мир». А пока - в перерывах между боями - Джон Рид писал заметки к своей будущей книге «Восставшая Мексика», материалы которой и стали источником сценария этого фильма.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Франко
Неро
- УААктриса
Урсула
Андресс
- ХЛАктёр
Хорхе
Луке
- БГАктриса
Бланка
Герра
- ЭСАктёр
Эраклио
Сепеда
- ХРАктёр
Хорхе
Рейносо
- РРАктёр
Роберто
Руй
- ЭКАктриса
Эрика
Карлссон
- ТЭАктриса
Тринидад
Эсклава
- ВТАктёр
Витаутас
Томкус
- РКАктёр
Роджер
Кадни
- ЯЯАктёр
Янис
Якобсон
- ЯКАктёр
Янис
Клушс
- АЧАктёр
Александр
Чуйков
- Актёр
Олег
Штефанко
- ЮГАктёр
Юрий
Голубцов
- ВБАктёр
Вячеслав
Бутенко
- ГЛАктриса
Галина
Левченко
- РМАктриса
Раиса
Мигунова
- ЛБАктриса
Лариса
Барабанова
- НВАктёр
Николай
Ващилин
- НПАктриса
Нина
Палладина
- СБСценарист
Сергей
Бондарчук
- ВЕСценарист
Валентин
Ежов
- РГСценарист
Рикардо
Гарибай
- МММонтажёр
Марио
Морра
- ВЮОператор
Вадим
Юсов